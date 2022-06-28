Водители Uber и Lyft переходят на Tesla из-за роста цен на бензин в США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В США некоторые водители сервисов Uber и Lyft в США стали брать в аренду или покупать электромобили Tesla, придя к выводу, что это будет более прибыльным вариантом на фоне растущих цен на бензин, пишет The Wall Street Journal.

Средняя цена за галлон бензина в США в июне превысила $5, достигнув исторического максимума с начала подсчетов, согласно данным Американской автомобильной ассоциации (ААА). При этом цены продолжают расти, и разница в стоимости содержания традиционных автомобилей по сравнению с электромобилями становится все очевиднее, пишет газета.

Переход на электромобили позволяет водителям не только сократить расходы, но также дает дополнительные возможности для заработка. Так, некоторые водители говорят, что клиенты охотнее оставляют чаевые, когда едут в Tesla.

По данным приложения Gridwise, помогающего водителям управлять своими поездками, количество водителей сервисов такси и служб доставки, которые решили пересесть на Tesla, подскочило примерно в 2,9 раза в мае по сравнению с прошлым июнем.

Подобная тенденция выгодна и операторам сервисов. Uber Technologies и Lyft Inc. стремятся показать, какого прогресса добились в достижении цели по полному переходу на электромобили в Европе и Северной Америке к 2030 году.

Uber предлагает дополнительный доллар за каждую поездку водителям, которые пересядут на электромобили, в рамках программы Green Future. Таким образом, они могут заработать до $4 тыс. в год. В прошлом месяце компания обновила приложение для водителей, снабдив его картой с зарядочными станциями, а также сделала поездки на электромобилях премиальной категорией для пассажиров.

Lyft пока не последовала примеру своего конкурента.