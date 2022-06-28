Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Водители Uber и Lyft переходят на Tesla из-за роста цен на бензин в США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В США некоторые водители сервисов Uber и Lyft в США стали брать в аренду или покупать электромобили Tesla, придя к выводу, что это будет более прибыльным вариантом на фоне растущих цен на бензин, пишет The Wall Street Journal.

Средняя цена за галлон бензина в США в июне превысила $5, достигнув исторического максимума с начала подсчетов, согласно данным Американской автомобильной ассоциации (ААА). При этом цены продолжают расти, и разница в стоимости содержания традиционных автомобилей по сравнению с электромобилями становится все очевиднее, пишет газета.

Переход на электромобили позволяет водителям не только сократить расходы, но также дает дополнительные возможности для заработка. Так, некоторые водители говорят, что клиенты охотнее оставляют чаевые, когда едут в Tesla.

По данным приложения Gridwise, помогающего водителям управлять своими поездками, количество водителей сервисов такси и служб доставки, которые решили пересесть на Tesla, подскочило примерно в 2,9 раза в мае по сравнению с прошлым июнем.

Подобная тенденция выгодна и операторам сервисов. Uber Technologies и Lyft Inc. стремятся показать, какого прогресса добились в достижении цели по полному переходу на электромобили в Европе и Северной Америке к 2030 году.

Uber предлагает дополнительный доллар за каждую поездку водителям, которые пересядут на электромобили, в рамках программы Green Future. Таким образом, они могут заработать до $4 тыс. в год. В прошлом месяце компания обновила приложение для водителей, снабдив его картой с зарядочными станциями, а также сделала поездки на электромобилях премиальной категорией для пассажиров.

Lyft пока не последовала примеру своего конкурента.

США Uber Lyft Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Таможенная подкомиссия одобрила корректировку формулы экспортных пошлин на зерно

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

США ввели запрет на импорт золота из России

США ввели запрет на импорт золота из России

Евро опустился ниже 55 руб. впервые с 26 мая 2015 года

Минфин США ввел санкции против "КАМАЗ" и ОАК

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Один из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФ

Один из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФ

Дума приняла в I чтении законопроект о выплатах в рублях по суверенным евробондам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });