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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

Фуру с десятками тел мигрантов обнаружили в Техасе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Тела 46 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Еще 16 человек были найдены живыми и доставлены в медучреждение, отмечается в сообщении.

По словам источника агентства, предположительно, все погибшие - мигранты, которые таким образом пытались незаконно пересечь границу США.

Агентство напоминает, что высокая температура представляет серьезную опасность, особенно внутри транспортных средств. В момент обнаружения тел температура на месте приближалась к 40 градусам по Цельсию.

США Техас
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