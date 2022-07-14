Axios указал на возможное банкротство иммиграционной полиции США из-за наплыва мигрантов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) грозит банкротство из-за наплыва мигрантов, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"У иммиграционной и таможенной службы США (ICE) закончатся деньги до октября, если министерство внутренней безопасности не выделит миллионы долларов из других программ, поскольку наплыв мигрантов на границе увеличивает расходы", - рассказали собеседники портала.

Отмечается, что в текущем финансовом году дефицит бюджета ведомства составляет $345 млн.

По словам двух источников, ожидается, что из бюджета береговой охраны поступит в счет ведомства около $100 млн. Еще около $80 млн возможно получить "за счет перемещения средств ICE внутри страны".

Ранее США зафиксировали самый высокий за 22 года поток нелегалов из Мексики. По данным американских пограничных служб, в марте число незаконных пересечений границы превысило 209 тысяч, что больше предыдущего максимума, достигнутого в июле 2021 года в ходе президентства Байдена. Это число стало самым высоким показателем с марта 2000 года, когда зафиксировали свыше 220 тысяч незаконных пересечений границы.