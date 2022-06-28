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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

КНР станет для НАТО в стратегической концепции "системным вызовом", а РФ - "прямой угрозой"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В новой стратегической концепции, которую планируется принять на саммите НАТО в Мадриде, Китай будет фигурировать как "системный вызов", в то время как Россия - как "постоянная угроза", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В сообщении говорится, что хотя союзники по блоку "не зайдут так далеко, чтобы называть Китай противником", однако, как ожидается, будут упомянуты связанные с Китаем проблемы в таких областях, как кибербезопасность и дезинформация, а также контроль над критической инфраструктурой и соблюдение основанного на правилах международного порядка.

Агентство обращает внимание, что Россия в новой концепции будет названа "прямой угрозой". По оценкам источников Bloomberg, в связи с этим в документе каким-то образом будет учитываться то, что Россию и Китай связывают отношения "сотрудничества, не имеющего границ".

Формулировки в отношении Китая были "трудным препятствием для сбалансирования различных интересов союзников", говорится в сообщении. Это объясняется тем, что "США заняли жесткую позицию в отношении Пекина", в то время как несколько европейских союзников, включая Германию, которая имеет тесные экономические и торговые связи с Китаем, стремились занять умеренную позицию в документе.

Переговоры по тексту продолжаются, и он может быть изменен до того, как лидеры подпишут его, пишет агентство.

Саммит пройдет 28-30 июня в Мадриде.

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