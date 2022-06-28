Глава МИД РФ заявил, что НАТО уже давным-давно считает Россию врагом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в планах НАТО объявить по итогам предстоящего саммита Россию "прямой угрозой" нет ничего нового, страна давно объявлена врагом Альянса в тех или иных формулировках.

"Что касается планов, которые готовятся к саммиту НАТО объявить нас угрозой, Китай объявить системным вызовом, - ну они любят вот эти слова, но от этого суть не изменяется: давным-давно, до всякого созыва НАТО Россия была объявлена врагом, в тех или иных выражениях, но Россия объявлена врагом", - сказал он на пресс-конференции в Ашхабаде, комментируя, в частности, планы НАТО объявить РФ угрозой.

Лавров отметил, что для Москвы "это неудивительно" и "ничего нового это не привнесет в практическую политику США и их сателлитов".

"Вот то анонсированное увеличение на восточном фланге НАТО вооруженных сил, по-моему, до 200 тысяч военнослужащих или больше, это планировалось независимо от того, что будет записано в документах, которые будут приняты в Мадриде. Это было анонсировано достаточно давно, это продолжение той самой неприемлемой, нарушающей все прежние обещания линии НАТО на освоение территории бывшего Советского Союза, линии на приближение альянса, его военной инфраструктуры вплотную к его российским границам", - заявил Лавров.

"Нас это не удивляет. И если наши слова, наши доводы полностью высокомерно игнорируются, - и теперь это установленный факт, - то конечно мы будем делать выводы, как дальше вести дела с нашими западными соседями на этой планете", - сказал российский министр.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде.

В новой стратегической концепции, которую планируется принять на саммите НАТО в Мадриде, Китай будет фигурировать как "системный вызов", в то время как Россия - как "постоянная угроза", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.