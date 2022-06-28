Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Лидеры G7 договорились о лимите цен на импортируемую российскую нефть

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 во вторник смогли добиться договоренностей о введении в будущем лимита цен на импортируемую нефть РФ, сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Теперь страны G7 должны будут проработать конкретные меры, как реализовать это соглашение.

По информации Politico, накануне президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ввести ограничения не только на цены на российскую нефть, но и на нефть прочих производителей. Однако США и Германия выступили против такой меры, и Франция отказалась от этой инициативы.

ЭкономикаG7 изучит возможность введения "потолка" цен на российский газЧитать подробнее

Портал поясняет, что соглашение по лимиту цен, достигнутое на третий день саммита G7, последовало на фоне беспокойства западных стран в связи с тем, что эмбарго на нефть РФ со стороны США и ЕС лишь привело к росту цен на этот ресурс в мире.

Politico отмечает, что США предлагали добиться лимита цен на нефть РФ, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать этот товар не дороже чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в Германии собирались обсудить американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы за нее платить. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применить в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Однако в ряде стран Европы, в том числе в Германии восприняли идею без энтузиазма, полагая, что на практике ее будет сложно претворять в жизнь.

Во вторник Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что лидеры стран G7 также собираются поручить профильным министерствам изучить возможность введения ограничения цен на покупку российского газа.

G7 нефть Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по складу боеприпасов в украинском Кременчуге

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июня

Фуру с десятками тел мигрантов обнаружили в Техасе

Фуру с десятками тел мигрантов обнаружили в Техасе

Десятки человек пострадали при крушении поезда в США, есть жертвы

Десятки человек пострадали при крушении поезда в США, есть жертвы
Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о попытках украинских военных покинуть Лисичанск

Иран подал заявку на вступление в БРИКС

Иран подал заявку на вступление в БРИКС

В Иордании не менее десяти человек погибли из-за утечки хлора

Что произошло за день: понедельник, 27 июня

Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц из РФ

Россия высылает восемь греческих дипломатов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });