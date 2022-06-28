Лидеры G7 договорились о лимите цен на импортируемую российскую нефть

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 во вторник смогли добиться договоренностей о введении в будущем лимита цен на импортируемую нефть РФ, сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Теперь страны G7 должны будут проработать конкретные меры, как реализовать это соглашение.

По информации Politico, накануне президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ввести ограничения не только на цены на российскую нефть, но и на нефть прочих производителей. Однако США и Германия выступили против такой меры, и Франция отказалась от этой инициативы.

Портал поясняет, что соглашение по лимиту цен, достигнутое на третий день саммита G7, последовало на фоне беспокойства западных стран в связи с тем, что эмбарго на нефть РФ со стороны США и ЕС лишь привело к росту цен на этот ресурс в мире.

Politico отмечает, что США предлагали добиться лимита цен на нефть РФ, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать этот товар не дороже чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в Германии собирались обсудить американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы за нее платить. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применить в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Однако в ряде стран Европы, в том числе в Германии восприняли идею без энтузиазма, полагая, что на практике ее будет сложно претворять в жизнь.

Во вторник Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что лидеры стран G7 также собираются поручить профильным министерствам изучить возможность введения ограничения цен на покупку российского газа.