Прокуратура Молдавии арестовала средства предпринимателя Платона

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Антикоррупционная прокуратура Молдавии наложила арест на денежные средства одного из участников схемы "Ландромат" по отмыванию денег из России – предпринимателя Вячеслава Платона. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что арестовано около 14 миллионов долларов.

Дело возбуждено по трем статьям Уголовного кодекса: отмывание денег, злоупотребление служебным положением и изготовление, хранение, сбыт или использованием фальшивых документов, штампов и печатей.

В августе прошлого года суд в Молдавии вынес решение о заочном аресте Платона. Известно, что он находится в Лондоне, куда уехал 19 июля.

Платона также называли причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд. из России в рамках так называемого дела "Ландромат". В отношении него ведется уголовное расследование в России.

В августе 2019 г. Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка о выводе из России более чем 37 млрд рублей.

По версии российских следователей, главный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, был организатором схемы вывода 37 млрд рублей из России. Схему он выстраивал вместе с Платоном. Из-за возникших разногласий между двумя бывшими деловыми партнерами, Плахотнюк, который контролировал судебную систему Молдавии, организовал осуждение Платона молдавским судом.