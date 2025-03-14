Поиск

Генпрокуратура Молдавии добилась задержания в Великобритании олигарха Платона

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Молдавский олигарх Вячеслав Платон, которого считают одним из организаторов схемы "Ландромат" по отмыванию денег из России, задержан в Великобритании местными правоохранителями для экстрадиции в Молдавию, сообщила молдавская Генпрокуратура.

"Прокуратура Молдавии находится в контакте с британскими властями для организации соответствующих процедур с целью выдачи Платона молдавской стороне", - отмечается в сообщении.

Задержали его по запросу молдавских прокуроров от 25 сентября 2024 года. После экстрадиции к Платону будут применены следственные мероприятия.

Бизнесмен, акционер нескольких банков и страховых компаний Платон был задержан 25 июля 2016 года в Киеве сотрудниками СБУ Украины и экстрадирован в Молдавию. В Кишиневе его обвинили к причастности к краже денег из Banca de economii ("Сберегательный банк Молдавии"), получении и невозврате кредитов на 800 млн леев (около $20 млн). Платона обвинили и в причастности к выводу в оффшоры через молдавские банки денег из России в сумме $20 млрд. В апреле 2017 года он был приговорен к 18 годам заключения. В декабре 2017 года Платон получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов трех страховых компаний на сумму около $15 млн". По совокупности, он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, оставаясь все это время в следственном изоляторе № 13, известном суровыми условиями содержания под арестом.

Платона также называли причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд из России в рамках так называемого дела "Ландромат". В отношении него ведется уголовное расследование в России.

В августе 2019 года Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха, Владимира Плахотнюка о выводе из России более чем 37 млрд рублей.

По версии российских следователей, Плахотнюк был организатором схемы вывода 37 млрд рублей из России. Схему он выстраивал вместе с Платоном. Из-за возникших разногласий между двумя бывшими деловыми партнерами, Плахотнюк, который контролировал судебную систему Молдавии, организовал осуждение Платона молдавским судом. При этом, Плахотнюк договорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) об экстрадиции Платона, который был доставлен из Киева на личном самолете Плахотнюка.

В мае 2020 года новый генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил о невиновности Платона. Тогда же Платон вышел из тюрьмы по ходатайству генпрокурора, а через год прокуратура сняла все обвинения, предъявленные Платону по делу о банковском мошенничестве в Молдавии. Два других дела против него были направлены на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.

После смены власти в Молдавии, в отношении Платона были возбуждены новые уголовные дела, связанные с кражей миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году В июле 2021 года Платон бежал из Молдавии, попросив политическое убежище в Великобритании. После этого, 12 августа 2021 года, по делу об "активной коррупции" и мошенничестве, он был объявлен в розыск и было принято заочное решение об его аресте.

Вячеслав Платон Генпрокуратура Тверской суд Великобритания Молдавия Украина Banca de economii
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На саммите ЕС 20-21 марта будут обсуждать конкурентоспособность союза и Украину

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg отметил "бесшумное" усиление санкций США против России

Bloomberg сообщил о ранней стадии переговоров США о сотрудничестве с "Газпромом"

Что случилось этой ночью: пятница, 14 марта

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолл-стрит закрылась в минусе на заявлениях Трампа о пошлинах

Уолтц заявил об осторожном оптимизме по регулированию украинского конфликта

Самолет American Airlines загорелся в американском Денвере

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Трамп не продлил лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Ереван не стремится к международному признанию геноцида армян в Османской Турции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции

Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести пошлины в 200% на ввоз их продукции
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе365 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6010 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });