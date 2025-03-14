Генпрокуратура Молдавии добилась задержания в Великобритании олигарха Платона

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Молдавский олигарх Вячеслав Платон, которого считают одним из организаторов схемы "Ландромат" по отмыванию денег из России, задержан в Великобритании местными правоохранителями для экстрадиции в Молдавию, сообщила молдавская Генпрокуратура.

"Прокуратура Молдавии находится в контакте с британскими властями для организации соответствующих процедур с целью выдачи Платона молдавской стороне", - отмечается в сообщении.

Задержали его по запросу молдавских прокуроров от 25 сентября 2024 года. После экстрадиции к Платону будут применены следственные мероприятия.

Бизнесмен, акционер нескольких банков и страховых компаний Платон был задержан 25 июля 2016 года в Киеве сотрудниками СБУ Украины и экстрадирован в Молдавию. В Кишиневе его обвинили к причастности к краже денег из Banca de economii ("Сберегательный банк Молдавии"), получении и невозврате кредитов на 800 млн леев (около $20 млн). Платона обвинили и в причастности к выводу в оффшоры через молдавские банки денег из России в сумме $20 млрд. В апреле 2017 года он был приговорен к 18 годам заключения. В декабре 2017 года Платон получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов трех страховых компаний на сумму около $15 млн". По совокупности, он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, оставаясь все это время в следственном изоляторе № 13, известном суровыми условиями содержания под арестом.

Платона также называли причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд из России в рамках так называемого дела "Ландромат". В отношении него ведется уголовное расследование в России.

В августе 2019 года Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха, Владимира Плахотнюка о выводе из России более чем 37 млрд рублей.

По версии российских следователей, Плахотнюк был организатором схемы вывода 37 млрд рублей из России. Схему он выстраивал вместе с Платоном. Из-за возникших разногласий между двумя бывшими деловыми партнерами, Плахотнюк, который контролировал судебную систему Молдавии, организовал осуждение Платона молдавским судом. При этом, Плахотнюк договорился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) об экстрадиции Платона, который был доставлен из Киева на личном самолете Плахотнюка.

В мае 2020 года новый генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло заявил о невиновности Платона. Тогда же Платон вышел из тюрьмы по ходатайству генпрокурора, а через год прокуратура сняла все обвинения, предъявленные Платону по делу о банковском мошенничестве в Молдавии. Два других дела против него были направлены на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.

После смены власти в Молдавии, в отношении Платона были возбуждены новые уголовные дела, связанные с кражей миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году В июле 2021 года Платон бежал из Молдавии, попросив политическое убежище в Великобритании. После этого, 12 августа 2021 года, по делу об "активной коррупции" и мошенничестве, он был объявлен в розыск и было принято заочное решение об его аресте.