Литва продлила режим ЧП из-за ситуации на Украине до середины сентября

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение в Литве, введенное в конце февраля в связи с ситуацией на Украине, продлено до 15 сентября. Соответствующее постановление принял во вторник Сейм республики.

Выступившие против продления ЧП депутаты Сейма заявили, что не понимают, зачем этот режим нужен по всей стране. По их мнению, такой режим был бы достаточен только на границе.

"Аргументы для введения ЧП по всей стране - чтобы запретить ретрансляцию российских телеканалов, для этого есть Комиссия по регулированию связи, которая может запретить все. Но никто, наверное, не будет ездить и снимать "тарелки" с домов. Кто очень хочет смотреть пропагандистские программы, имеет и может пользоваться спутниковыми антеннами. И никакое введение ЧП этого не изменит", - заявил, в частности, социал-демократ Альгирдас Сисас.

ЧП было объявлено на всей территории Литвы 24 февраля и во вторник продлено до 15 сентября. Литва продолжит запрещать ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм, митинги в поддержку действий России на Украине, будут действовать другие ограничения, сообщает агентство BNS.