Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Литва продлила режим ЧП из-за ситуации на Украине до середины сентября

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайное положение в Литве, введенное в конце февраля в связи с ситуацией на Украине, продлено до 15 сентября. Соответствующее постановление принял во вторник Сейм республики.

Выступившие против продления ЧП депутаты Сейма заявили, что не понимают, зачем этот режим нужен по всей стране. По их мнению, такой режим был бы достаточен только на границе.

"Аргументы для введения ЧП по всей стране - чтобы запретить ретрансляцию российских телеканалов, для этого есть Комиссия по регулированию связи, которая может запретить все. Но никто, наверное, не будет ездить и снимать "тарелки" с домов. Кто очень хочет смотреть пропагандистские программы, имеет и может пользоваться спутниковыми антеннами. И никакое введение ЧП этого не изменит", - заявил, в частности, социал-демократ Альгирдас Сисас.

ЧП было объявлено на всей территории Литвы 24 февраля и во вторник продлено до 15 сентября. Литва продолжит запрещать ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм, митинги в поддержку действий России на Украине, будут действовать другие ограничения, сообщает агентство BNS.

Литва Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны G7 заявили о готовности помогать Украине столько, сколько потребуется

Лавров заявил, что РФ не интересует, будет ли Зеленский на саммите G20 в Индонезии

Лавров заявил, что РФ не интересует, будет ли Зеленский на саммите G20 в Индонезии

Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года

Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года

Джонсон исключил возможность вовлечения Британии в войну из-за Украины

Джонсон исключил возможность вовлечения Британии в войну из-за Украины

В G7 допустили временный запрет на услуги по перевозке нефти РФ по всему миру

Литва официально запретила импорт газа РФ, за исключением транзита в Калининград

Литва официально запретила импорт газа РФ, за исключением транзита в Калининград

Лидеры G7 решили разработать план по исправлению рыночных практик КНР

Лидеры G7 решили разработать план по исправлению рыночных практик КНР

Лидеры G7 договорились о лимите цен на импортируемую российскую нефть

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по складу боеприпасов в украинском Кременчуге

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });