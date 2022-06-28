США ничего не обещали Турции взамен на ее согласие на членство Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти США не делали никаких обещаний Турции взамен на ее решения снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Чиновник сообщил на условиях анонимности, что Турция и не просила США об уступках в рамках переговоров по этой теме", - отмечается в сообщении.

При этом собеседник агентства заверил, что Вашингтон сыграл ключевую роль в том, что касается переговорного процесса между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом.

Во вторник вечером стало известно, что Турция сняла возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что на саммите альянса на этой неделе в Мадриде обе скандинавские страны как раз получат приглашение присоединиться к альянсу. Далее стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.

В трехстороннем меморандуме, подписанном руководителями Турции, Швеции и Финляндии, в частности, отмечается, что Хельсинки и Стокгольм обязуются помогать Анкаре бороться против терроризма и не будут оказывать поддержку курдским группировкам, которых турецкая сторона считает террористическими. Кроме того, обе эти стремящиеся в НАТО страны рассмотрят турецкие запросы об экстрадиции ряда курдских активистов.

Также стороны согласились, что между ними не будет эмбарго на поставки вооружения. Этого на переговорах требовала турецкая сторона.

Страны создадут специальный механизм, чтобы следить за выполнением договоренностей, закрепленных в меморандуме.