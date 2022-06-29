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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Турция потребует выдачи Швецией и Финляндией 33 подозреваемых в терроризме

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Анкара в рамках достигнутого в Мадриде соглашения будет добиваться высылки из Финляндии и Швеции 33 человек, подозреваемых в Турции в терроризме. Об этом заявил в среду турецкий министр юстиции Бекир Боздаг.

"Мы будем добиваться экстрадиции террористов из этих стран в рамках нового соглашения", - приводит слова министра Arab News.

В трехстороннем меморандуме, подписанном руководителями Турции, Швеции и Финляндии, в частности, отмечается, что Хельсинки и Стокгольм обязуются помогать Анкаре бороться с терроризмом и не будут оказывать поддержку курдским группировкам, которые турецкая сторона считает террористическими. Кроме того, обе эти стремящиеся в НАТО страны рассмотрят запросы Турции на экстрадицию ряда курдских активистов.

Во вторник вечером стало известно, что Турция сняла возражения против продолжения процедуры приема Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что на саммите альянса в Мадриде обе скандинавские страны как раз получат приглашение присоединиться к альянсу. Далее стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда и если парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют данное решение.

Турция Швеция Финляндия
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