Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Белый дом объявит о стратегии вакцинации против оспы обезьян

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует начать распределение десятков тысяч доз вакцины в ответ на распространение оспы обезьян в стране, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Дозы вакцины будут распределяться среди штатов с наибольшим числом подтвержденных случаев заболевания, заявили собеседники издания.

Согласно плану, среди штатов, которые первыми получат вакцину, будут Гавайи, Массачусетс, Юта, Иллинойс, Нью-Йорк, Род-Айленд, Калифорния, Колорадо, Флорида, а также Вашингтон (округ Колумбия).

Всего в рамках плана должно быть выделено от 25 до 30 тыс. доз вакцины Jynneos - единственной вакцины, которую федеральные регулирующие органы специально одобрили для профилактики оспы обезьян.

"В течение следующей недели или около того планируется распространить некоторую часть существующих вакцин Jynneos", - отметил один из собеседников издания.

По официальным данным, в США на данный момент зафиксировано 306 случаев заболевания оспой обезьян. Но эксперты, опрошенные изданием, склонны считать, что реальных случаев намного больше.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Впервые этот вирус обнаружили у обезьян в 1958 году, у людей - в 1970.

Ранее в ВОЗ заявляли, что ситуация с распространением вируса оспы обезьян среди людей не достигнет масштабов пандемии.

Джо Байден США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Постпред Китая при ООН предостерёг от попыток создания аналога НАТО в Азии

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

В Хельсинки заявили о согласии Анкары поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Дипломатическое противостояние

Генконсульство Греции в Москве до 4 июля не будет оформлять визы

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

Что произошло за день: вторник, 28 июня

Российский ЗАГС начал работу в Херсоне

Болгария решила выслать почти половину сотрудников российской дипмиссии

Болгария решила выслать почти половину сотрудников российской дипмиссии

Шотландия запланировала на осень 2023 года консультативный референдум о независимости

Военная операция на Украине

Комендатура Херсона задержала бывшего мэра Игоря Колыхаева

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });