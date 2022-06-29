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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Байден и Эрдоган встретятся на полях саммита НАТО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган проведут в Мадриде на полях саммита НАТО встречу в двухстороннем формате, сообщил Белый дом.

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"Президент встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вопросы совместной обороны и безопасности альянса (НАТО - ИФ), а также ряд важных вопросов двухсторонних отношений", - говорится в анонсированном Белым домом расписании Байдена на среду.

США активно склоняли Турцию к тому, чтобы она поддержала вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Во вторник вечером стало известно, что Анкара сняла возражения. Ожидается, что на саммите альянса обе скандинавские страны получат приглашение присоединиться к альянсу.

В трехстороннем меморандуме, подписанном руководителями Турции, Швеции и Финляндии, в частности, отмечается, что Хельсинки и Стокгольм обязуются помогать Анкаре бороться против терроризма и не будут оказывать поддержку курдским группировкам, которых турецкая сторона считает террористическими.

Байден заявил, что приветствует договоренности, позволившие Турции снять возражения против рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

"Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума. Это ключевой этап, который позволит НАТО пригласить Финляндию и Швецию", - написал он в твиттере. Агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщило, что Вашингтон не давал никаких обещаний Турции взамен на ее решения снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО.

"Чиновник сообщил на условиях анонимности, что Турция и не просила США об уступках в рамках переговоров по этой теме", - отмечается в сообщении.

При этом собеседник агентства заверил, что Вашингтон сыграл ключевую роль в том, что касается переговорного процесса между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом.

НАТО Джо Байден Эрдоган
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