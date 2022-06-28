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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс - очень быстрый, что должно стать сигналом для России о том, что двери НАТО открыты для других стран.

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"Это является очень очевидным сигналом для Москвы, что двери НАТО открыты", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит стран-членов альянса.

Он отметил, что страны сами, без давления извне, должны принимать решение о том, хотят они вступать в альянс или нет.

Столтенберг добавил, что ситуация вокруг заявок Швеции и Финляндии стала, "возможно, самым быстрым процессом" рассмотрения заявок стран на вступление в НАТО.

На вопрос о возможных сроках завершения процедуры вступления этих стран в НАТО, Столтенберг сказал, что он "не может предугадать", когда она завершится, поскольку решения теперь должны принять парламенты стран-членов альянса.

"Я знаю, что некоторые парламенты уже начали процесс, поэтому я думаю, что среди союзников есть сильное желание ратифицировать (вступление стран в НАТО - ИФ) как можно скорее", - подчеркнул он.

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