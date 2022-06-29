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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Афганские дети после землетрясения, произошедшего в ночь на 22 июня 2022 года
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом срочно выделить $110 млн на оказание чрезвычайной помощи жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения, сообщается на сайте ООН.

Запрошенная сумма рассчитана для оказания срочной помощи 362 тыс. человек в течение ближайших трех месяцев в наиболее пострадавших провинциях Пактика и Хост.

Отмечается, что в результате землетрясения в Афганистане разрушены жилые дома, здания медицинских учреждений и школ. Кроме того, повреждены системы подачи воды и электричества.

"Новый призыв является приоритетной частью плана гуманитарного реагирования для Афганистана, который предусматривает выделение $4,4 млрд в этом году. К сожалению, план профинансирован только на 34%", - говорится в сообщении.

В прошлую пятницу координатор чрезвычайной гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс объявил о решении выделить для Афганистана $10 млн из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в юго-восточном регионе Афганистана в 01:30 по местному времени 22 июня. 24 июня в 10:00 в районе Гиян в Пактике произошел афтершок, в результате которого, по меньшей мере, пять человек погибли и 11 человек получили ранения.

По данным ООН, на сегодняшний день всего погибли около 800 человек, еще более 1400 ранены, несколько тысяч домов разрушены или повреждены.

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