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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Ливия приостановила экспорт нефти из ключевого порта на фоне кризиса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) приостановила поставки из ключевого восточного порта Рас-Лануф на фоне обострения политического кризиса в стране, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Национальная нефтяная корпорация сообщила во вторник торговым и судоходным компаниям о форс-мажорных ограничениях на терминале, одном из крупнейших в Ливии.

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как NOC заявила, что ей, возможно, придется прекратить экспорт из залива Сирт, в который входят Рас-Лануф и другие порты, такие как Эс-Сидер, Брега и Зуэтина. Хотя неясно, будет ли Эс-Сидер также подпадать под действие форс-мажорных обстоятельств, производство Waha Oil Co., которое использует терминал, почти полностью остановлено, отмечает агентство.

NOC, которому принадлежит Waha Oil, не сразу ответила на запрос о комментариях. В настоящее время в мире наблюдается рост цен на нефть из-за сложностей с предложением нефти на фоне растущего спроса.

Ливия
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