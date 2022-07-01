Ливийская NOC подтвердила форс-мажор с поставками нефти и газа

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил, с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина.

Компания отметила, что не может обеспечить электростанции Зуетины, Северного Бенгази и Сарира природным газом, который добывается вместе с нефтью на месторождениях NOC Ваха и Меллита.

Председатель совета директоров компании Мустафа Саналла объяснил ситуацию политическими разногласиями, а также отказом Центробанка и Минфина монетизировать отчисления за нефть в твердой валюте, в долларах США.

Потери от закрытия месторождений и терминалов топ-менеджер оценил в 16 млрд ливийских динаров (около $3,3 млрд) и подчеркнул, что экспорт нефти сейчас составляет около 365-409 тысяч б/с, что ниже обычных значений на 865 тысяч б/с.

NOC 28 июня сообщила торговым и судоходным компаниям о форс-мажорных ограничениях на терминале Рас-Лануф, одном из крупнейших в Ливии, из-за обострения политического кризиса. Затем стало известно, что компания приостановила поставки из этого порта.