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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Зорькин заявил о создании Штатами новых геополитических инструментов для борьбы с РФ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - США создали набор новых геополитических инструментов для системной войны с Россией, наиболее мощным и опасным из которых является недавнее создание "Лиги демократий", сообщил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в ходе лекции в рамках Петербургского международного юридического форума в среду.

"По американскому замыслу, "Лига демократий" - это антироссийский блок государств, всецело подчиняющийся США, невзирая на их (государств) демократический, антидемократический или даже нацистский политический окрас. Главные новые принципы государств этой "Лиги" - это готовность отрицать, в соответствии с целями США, а далее и любым образом нарушать международное право", - сказал он.

По его мнению, внутреннее содержание и смысл перечисленных ключевых позиций "Лиги демократий" отрицают какой-либо плюрализм - или хотя бы диалог - мнений, оценок, аналитики по сущностным вопросам как внутри собственного общества, так и в рамках международного сообщества.

"В связи с этим, я не нашел этому феномену более подходящего определения, чем "эксклюзивная тоталитарная демократия", - сказал Зорькин.

На его взгляд, необходимо признать, что формально единый мир неуклонно поляризуется и разделяется: на мир, основанный на международном праве институтов ООН и писаных законах, и на мир, основанный на правилах, устанавливаемых США.

По мнению председателя КС, с точки зрения системы международных отношений такое разделение означает, что России предстоит иметь дело одновременно с группой "дружественных" государств, отстаивающих существующую систему норм международного права, и с группой "недружественных" государств, принимающих и поддерживающих "американские правила" вместо единых международных норм.

Валерий Зорькин КС РФ США
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