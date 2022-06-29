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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Лидеры НАТО заявили о новых мерах поддержки партнеров альянса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде заявили о новых, более мощных мерах поддержки партнеров, в том числе Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии.

"В свете изменившейся обстановки безопасности в Европе мы приняли решение о новых усиленных мерах политической и практической поддержки партнеров, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдавию", - говорится в декларации премьер-министров и глав государств стран НАТО.

Отмечается, что НАТО будет работать с ними в сферах укрепления их целостности и поддержания их политической независимости.

Саммит НАТО в Мадриде проходит с 28 по 30 июня.

НАТО Босния и Герцеговина Грузия Молдавия
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