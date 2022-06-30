Страны НАТО создадут фонд для наращивания технологического превосходства альянса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран НАТО в четверг подписали документ, в котором обязались обеспечивать работу Инновационного фонда, нацеленного на объединение усилий правительств, частного сектора и академических кругов для укрепления технологического превосходства альянса.

Церемония подписания прошла на саммите НАТО в Мадриде.

"Фонд предусматривает начальные инвестиции в размере $1 млрд в новые проекты и другие технологическое фонды в 22 странах-членах НАТО", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед подписанием документа.

По словам Столтенберга, целью фонда является развитие в следующие 50 лет перспективных технологий ради укрепления безопасности альянса.

В опубликованном накануне заявлении лидеров стран НАТО говорилось, что организация "составляет план для ускорения внедрения оборонных инноваций и запускает многонациональный Инновационный фонд, чтобы объединить усилия правительств, частного сектора и научных кругов для укрепления технологического преимущества".

В документе подчеркивалось, что участники альянса, в частности, "утвердили стратегию, которая обеспечит бесперебойную поставку системы воздушного дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) нового поколения и связанных с ней потенциалов".