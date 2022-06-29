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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Nexters сократит около четверти сотрудников в РФ и других странах

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Разработчик игр Nexters сократит 235 сотрудников в ряде стран вследствие макроэкономической ситуации и геополитики, говорится в сообщении компании.

Компания не уточняет, специалисты каких отделов будут сокращены. Тем не менее, Nexters указывает, что речь идет о сотрудниках на Кипре, в России, Турции, Грузии, Армении и других стран.

В 2021 году штат Nexters составил более 900 человек.

Сокращения не повлияют на планы компании по выпуску новых игр, развитию уже существующих продуктов и M&A, говорится в сообщении.

Акции Nexters начали торговаться на Nasdaq 27 августа 2021 года. Компания стала публичной в результате закрытия сделки по слиянию со SPAC Ивана Таврина Kismet Acquisition One.

Nexters
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