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Разработчик игр Nexters передаст российские "дочки" местному менеджменту

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров разработчика игр Nexters принял решение передать российские "дочки" в управление местного менеджмента, говорится в сообщении компании.

Nexters владеет в РФ ООО "Некстерс Студио", ООО "Некстерс Онлайн" и ООО "Гейм-Позитив".

Nexters - компания с российскими корнями, основанная Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Она стала публичной в результате объединения с одной из SPAC Ивана Таврина в августе 2021 года. Головная компания Nexters зарегистрирована на Кипре.

Также совет директоров принял решение о релокации большей части персонала из РФ, Украины и Белоруссии. Сотрудники будут перевезены на Кипр, в Армению и другие страны.

В конце июня компания объявила о сокращении 25% своего персонала. Речь идет о сотрудниках на Кипре, в России, Турции, Грузии, Армении и других странах. В 2021 году штат Nexters составил более 900 человек.

Nexters
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