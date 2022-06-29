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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

В ЛНР сообщили о гибели мирного жителя Попасной в результате украинского обстрела

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в среду вечером обстреляли подконтрольный Луганской народной республике населенный пункт Попасная с применением реактивных систем залпового огня "Ураган", в результате обстрела, предварительно, погиб мирный житель, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20:10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Попасная с применением РСЗО Ураган (10 снарядов)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

В нем уточняется, что "по предварительной информации, в результате обстрела погиб один мирный житель".

Накануне в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными населенного пункта Перевальск из РСЗО HIMARS.

Хроника 24 февраля – 29 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Попасная Украина
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