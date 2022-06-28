В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными населенного пункта из РСЗО HIMARS

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Луганской народной республики с применением реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

23 июня стало известно, что на Украину прибыли РСЗО HIMARS, переданные Киеву Вашингтоном.