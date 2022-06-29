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Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество

Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество
Фото: Sarah Silbiger/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Близкого соратника бывшего личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа Льва Парнаса приговорили к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество, сообщает в среду Associated Press.

Американский окружной судья Джейс Пол Откен приговорил американца украинского происхождения Парнаса к году и восьми месяцам тюрьмы, при том, что прокуратура требовала шести лет заключения. По решению суда Парнас также будет должен выплатить $2,3 млн в качестве компенсации.

"Многое из того, что вы услышали, ваша честь, является правдой. Я не был хорошим человеком всю свою жизнь. Я совершал ошибки. И я признаю это. Я бы хотел попросить прощения перед жертвами, которым я принес вред", - заявил Парнас перед оглашением приговора.

Уголовное дело против Парнаса фокусировалось не на его работе на бывшего личного адвоката Трампа Руди Джулиани, но на пожертвованиях, которые подсудимый незаконно сделал ряду американских политиков в рамках попытки начать легальный бизнес по продаже рекреационной марихуаны.

Также в марте Парнас признал себя виновным в мошенничестве, признав, что он и его партнер по бизнесу предоставили инвесторам ложную информацию о компании Fraud Guarantee, базирующейся во Флориде, которая обещала защитить людей от мошенничества.

США Лев Парнас Дональд Трамп
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