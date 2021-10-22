Суд признал Парнаса виновным в незаконном финансировании политических кампаний в США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Присяжные в федеральном суде США признали американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний США, сообщает CNN.

По их данным, виновным признали и соучастника Парнаса - американца Андрея Кукушкина.

Парнас считается близким соратником Руди Джулиани - бывшего личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

Дело Парнаса и Фрумана

Cогласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в финансировании предвыборных кампаний в США появились в марте 2018 года. Отмечается, что бизнесмены собирались продвигать свои деловые интересы благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого Парнас, а также арестованный вместе с ним в США в 2019 году Игорь Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1". Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США на Украине Мэри Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

Помимо этого, они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием дававшего им деньги гражданина РФ. О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США.

Все остальные фигуранты - граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся на Украине, Андрей Кукушкин и, наконец, Дэвид Корреиа, родившийся в США. Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения трудностей, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен.

Обсуждение этого проекта началось в сентябре 2018 года. Бизнес-партнерам, среди прочего, предстояло получить лицензию на такую торговлю. Аналогичные лицензии им были нужны Нью-Йорке и некоторых других штатах.

Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани называл своими клиентами.