Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд признал Парнаса виновным в незаконном финансировании политических кампаний в США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Присяжные в федеральном суде США признали американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний США, сообщает CNN.

По их данным, виновным признали и соучастника Парнаса - американца Андрея Кукушкина.

Парнас считается близким соратником Руди Джулиани - бывшего личного адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

Дело Парнаса и Фрумана

Cогласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в финансировании предвыборных кампаний в США появились в марте 2018 года. Отмечается, что бизнесмены собирались продвигать свои деловые интересы благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование.

Для этого Парнас, а также арестованный вместе с ним в США в 2019 году Игорь Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1". Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США на Украине Мэри Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

Помимо этого, они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием дававшего им деньги гражданина РФ. О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США.

Все остальные фигуранты - граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся на Украине, Андрей Кукушкин и, наконец, Дэвид Корреиа, родившийся в США. Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения трудностей, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен.

Обсуждение этого проекта началось в сентябре 2018 года. Бизнес-партнерам, среди прочего, предстояло получить лицензию на такую торговлю. Аналогичные лицензии им были нужны Нью-Йорке и некоторых других штатах.

Американские СМИ активно освещают эту тему, подчеркивая, что этих людей адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани называл своими клиентами.

США Лев Парнас Андрей Кукушкин Руди Джулиани Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Украина пообещала помочь Молдавии газом

Что произошло за день: пятница, 22 октября

Адвокат Тельмана Исмаилова заявил, что тот получил убежище в Черногории

Адвокат Тельмана Исмаилова заявил, что тот получил убежище в Черногории

Российское посольство в Белграде не признало высылку дипломатов из Косово

Российское посольство в Белграде не признало высылку дипломатов из Косово

Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Косове и Метохии

Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Косове и Метохии

На воинском мемориале в Кишиневе из-за газового кризиса погас Вечный огонь

Браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, которые стали чаще рождаться без бивней

Браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, которые стали чаще рождаться без бивней

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа

Молдавия на 30 дней введет режим ЧП в энергетике из-за нехватки газа
Пандемия коронавируса

Число жертв пандемии COVID-19 приблизилось к 5 млн человек

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });