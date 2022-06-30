Медведев предложил создать новые международные площадки вместо ОБСЕ и СПЧ ООН

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международные площадки, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет по правам человека ООН, нужно создавать заново, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Целый ряд площадок международных себя дискредитировали, это так. Значит, их нужно будет создавать заново. Если ОБСЕ не работает, значит, нужно новая ОБСЕ, так как это было в 1975 году. Если совет по правам человека себя дискредитировал, во всяком случае, для нас и для некоторых других стран, значит, нужно думать над созданием новых площадок", - сказал Медведев в четверг на Петербургском международном юридическом форуме.