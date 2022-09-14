Москалькова призвала страны ООН отменить все санкции против россиян

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к властям государств-членов ООН и международным организациям с призывом снять все санкции и ограничения, введенные в отношении россиян. Она заявила об этом в видеообращении к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН.

"Призываю все международные органы и власти государств строго следовать резолюции 49-й сессии Совета по правам человека ООН, принятой в марте 2022 года, дать возможность людям свободно передвигаться и свободно торговать, свободно пользоваться своим имуществом, снять все ограничения, которые незаконно, необоснованно и безнравственно установлены санкциями", - сказала Москалькова.

Введение санкций "грубо нарушает права граждан, противоречит принципам верховенства закона и принципам демократии", добавила она.

"Цели санкционной политики имеют ярко выраженную антигуманную направленность, поскольку они направлены на снижение уровня жизни людей. Коллективная ответственность населения государств без вины людей, по признакам гражданства и национальности, грубо противоречит гуманитарному международному праву", - продолжила Москалькова.

В этот же день Совет Евросоюза решил продлить до 15 марта 2023 года персональные санкции против лиц, которых ЕС считает "виновными в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Речь идет об ограничении на поездки, замораживании активов и запрета на сотрудничество. В санционном списке ЕС 1206 физлиц и 108 организаций.

Россию исключили из Совета о правам человека ООН в апреле на специальной сессии Генассамблеи 7 апреля, посвященной событиям в Буче. В тот же день Россия объявила о прекращении своих полномочий как члена этого совета.

21 февраля 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого многие страны ввели или расширили антироссийские санкции.