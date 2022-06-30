В Эстонии и Великобритании разместится штаб-квартира программы оборонных инноваций НАТО

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На саммите НАТО в Мадриде в четверг было принято решение создать фонд инноваций альянса, который вместе с акселератором инноваций в области обороны DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) будет поддерживать развитие новых технологий с целью укрепления обороноспособности союзников.

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, в республике и Великобритании будет размещена штаб-квартира программы оборонных инноваций НАТО.

"Я рада, что совместно с Великобританией мы будем делить европейскую штаб-квартиру программы DIANA. В Эстонии будет действовать один из акселераторов DIANA и центры тестирования технологий. Фонд инноваций НАТО вместе с DIANA позволит альянсу сохранить лидерские позиции в сфере инноваций", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, "крайне важно, чтобы у свободного мира была руководящая роль в области технологий и инноваций".