Власти Эстонии решили готовиться к размещению в стране дивизии НАТО

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Эстония готовится создать основу дивизии НАТО, способной действовать с силами обороны республики, заявил президент Алар Карис на встрече с главой военного комитета НАТО Робом Бауэром. Слова президента приводит его пресс-служба.

"Правительство выделило дополнительные средства для быстрого развития новых военных возможностей. Наша цель - создать основу для дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать без сбоев вместе с Силами обороны Эстонии, - сказал Карис. - Для Эстонии важно, чтобы подразделения НАТО были готовы защитить Эстонию с первого момента возможного военного конфликта. Это означает, среди прочего, что для этого должны быть запланированы конкретные подразделения".

Он назвал НАТО "краеугольным камнем военной обороны Эстонии" и поблагодарил альянс за быструю реакцию на обострившуюся ситуацию с безопасностью в конце февраля.

"НАТО по-прежнему имеет решающее значение для европейской безопасности. Я уверен, что только военное превосходство Запада удержит Москву", - сказал Карис.