Эрдоган планирует переговоры с Путиным и Зеленским по вопросу зернового коридора

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщают в четверг западные СМИ.

"В конце этой недели или в начале следующей я планирую провести телефонные переговоры по вопросу зернового коридора и с Путиным, и с Зеленским", - заявил Эрдоган во время пресс-конференции в Мадриде.

Он отметил, что Турция стремится "проводить сбалансированную политику, а не курс, основанный на противостоянии". Эрдоган надеется на результативные переговоры с обоими лидерами.

Он также заявил, что, несмотря на поддержку Украины со стороны НАТО, она "должна осуществляться с прицелом на мир", и альянсу необходимо стремиться к завершению "гуманитарной драмы".