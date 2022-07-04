Анкара призвала учесть интересы и Москвы, и Киева при открытии "зерновых коридоров"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Проблема создания безопасного коридора для вывоза зерна из Украины должна быть решена с соблюдением интересов как Москвы, так и Киева, заявил агентству Anadolu глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"План ООН отвечает экспортным интересам и России, и Украины. Однако для вывоза украинского зерна, необходимо создать безопасный коридор, без угрозы морских мин. Сегодня продовольствие в мире сильно подорожало. Мы выступаем за то, чтобы проблема была решена в интересах и Киева, и Москвы", - сказал министр.

План ООН он назвал не только объективным, но и реализуемым.

Турция участвует в переговорах о создании коридоров в Черном море для безопасного вывоза зерна и другой сельхозпродукции из портов Украины. Обсуждаются вопросы о безопасности торговых судов, их страховании, маршрутах, разминировании портов.