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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Испании из-за забастовки сотрудников Ryanair отменили более 50 рейсов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков авиарейсов авиакомпании Ryanair отменены в четверг в аэропортах Испании из-за забастовки сотрудников, сообщают европейские СМИ.

Отмены коснулись в общей сложности 54 рейса, которые должны были отправиться в четверг из Испании, либо прилететь в Испанию. Вылет еще более 300 авиарейсов задержан.

Сотрудники авиакомпании недовольны условиями труда. Они не исключают, что забастовка может продлиться до 2 июля.

Европейские СМИ отмечают, что в Европе в настоящее время высокий туристический сезон, аэропорты заполнены.

Испания Ryanair
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