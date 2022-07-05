Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский профсоюз машинистов поездов ASLEF проводит опрос среди входящих в него десяти компаний о проведении общенациональной забастовки летом. Машинисты хотят потребовать повысить им зарплаты в соответствии с темпами инфляции, пишет Financial Times.

Результаты опроса станут известны на следующей неделе. Сотрудники трех компаний уже поддержали проведение забастовки.

Как сказал изданию лидер профсоюза Мик Уилан, акции будут скоординированными, и фактически это будет первая общенациональная забастовка машинистов с 1995 года.

"Мы полагаем, что ее эффект будет масштабным. Это лето будет неспокойным, - сказал он. - Она будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем это было в прошлом. Мы не так часто выходим на забастовки".

Глава профсоюза отметил, что машинистам было предложено повышение зарплат на 2%, однако они считают, что увеличение должно покрывать темпы инфляции в Великобритании, которые, как ожидается, ускорятся до 11% к октябрю.

Возможности для замены машинистов очень ограничены, отмечают источники FT в отрасли. По их словам, в случае одновременного выхода членов профсоюза ASLEF на забастовку в работе останется менее 10% железнодорожной сети.

К забастовке также готовится профсоюз TSSA, объединяющий сотрудников железнодорожных станций и касс.

Июньские протесты членов британского профсоюза железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT) практически парализовали железнодорожное сообщение в стране.