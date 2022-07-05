Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский профсоюз машинистов поездов ASLEF проводит опрос среди входящих в него десяти компаний о проведении общенациональной забастовки летом. Машинисты хотят потребовать повысить им зарплаты в соответствии с темпами инфляции, пишет Financial Times.

Результаты опроса станут известны на следующей неделе. Сотрудники трех компаний уже поддержали проведение забастовки.

Как сказал изданию лидер профсоюза Мик Уилан, акции будут скоординированными, и фактически это будет первая общенациональная забастовка машинистов с 1995 года.

"Мы полагаем, что ее эффект будет масштабным. Это лето будет неспокойным, - сказал он. - Она будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем это было в прошлом. Мы не так часто выходим на забастовки".

Глава профсоюза отметил, что машинистам было предложено повышение зарплат на 2%, однако они считают, что увеличение должно покрывать темпы инфляции в Великобритании, которые, как ожидается, ускорятся до 11% к октябрю.

Возможности для замены машинистов очень ограничены, отмечают источники FT в отрасли. По их словам, в случае одновременного выхода членов профсоюза ASLEF на забастовку в работе останется менее 10% железнодорожной сети.

К забастовке также готовится профсоюз TSSA, объединяющий сотрудников железнодорожных станций и касс.

Июньские протесты членов британского профсоюза железнодорожного, морского и других видов транспорта (RMT) практически парализовали железнодорожное сообщение в стране.

ASLEF TSSA Великобритания RMT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФНБ в июне сократился на 1,7 трлн рублей

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Инфляция в ОЭСР в мае ускорилась до максимума с августа 1988 года

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Евро поднялся выше 62 руб. впервые с 10 июня, доллар - выше 60 руб. впервые с 8 июня

Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ

Принят закон о дополнительном изъятии средств у "Газпрома" через "нашлепку" к НДПИ

Доллар поднялся выше 58 руб. впервые с 14 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });