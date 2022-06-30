Российский космонавт и европейский астронавт вместе выйдут в открытый космос 21 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский космонавт Олег Артемьев выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) вместе с астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Самантой Кристофоретти 21 июля, сообщается на сайте NASA.

Уточняется, что начало выхода в открытый космос запланировано на 21 июля в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

В сообщении подчеркивается, что выход может продлиться до семи часов.

17 мая в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия" сообщили, что российские космонавты в следующий раз выйдут в космос летом, а не в мае, как планировалось изначально.

Предыдущий выход в открытый космос был 29 апреля. Как сообщал космонавт Олег Артемьев, один из следующих выходов во время его экспедиции на МКС, которых запланировано семь, он проведет с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.

19 января начальник отдела внекорабельной деятельности ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Полещук сообщил, что работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС отложены из-за технических проблем с манипулятором.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что выходы в открытый космос, в ходе которых предполагалась провести интеграцию манипулятора, должны были пройти 27 января и 2 февраля. Совместно с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым в открытый космос планировал выйти астронавт ESA Маттиас Маурэр.

23 января космонавт Дубров сообщил, что работы по интеграции манипулятора ERA в состав МКС выполнит следующий российский экипаж совместно с европейским астронавтом.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.