Следующий выход в космос у российских космонавтов состоится летом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты в следующий раз выйдут в космос летом, сообщили в пресс-службе ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Пресс-служба РКК "Энергия": следующий выход космонавтов "Роскосмоса" в открытый космос (ВКД-54) по российской программе предварительно намечен на лето 2022 года", - говорится в сообщении.

Предыдущий выход в открытый космос состоялся 29 апреля. Как сообщал космонавт Олег Артемьев, один из следующих выходов во время его экспедиции на МКС, которых запланировано семь, он проведет с астронавтом Европейского космического агентства Самантой Кристофоретти.

"Остальные шесть - вместе с Денисом Матвеевым. А Сергей Корсаков будет оператором на станции - первым человеком, который будет управлять манипулятором ERA", - сказал космонавт.

19 января начальник отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Полещук сообщил, что работы по интеграции европейского манипулятора ERA в состав МКС отложены из-за технических проблем с манипулятором.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что выходы в открытый космос, в ходе которых предполагалась провести интеграцию манипулятора, должны были пройти 27 января и 2 февраля. Совместно с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым в открытый космос планировал выйти астронавт ESA Маттиас Маурэр.

23 января космонавт Дубров сообщил, что работы по интеграции манипулятора ERA в состав МКС выполнит следующий российский экипаж совместно с европейским астронавтом.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA производства германской компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Санкции и прекращение сотрудничества

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

17 марта правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным продолжение сотрудничества с госкорпорацией "Роскосмос" по миссии ExoMars-2022. Рогозин после отказа ESA от сотрудничества по миссии ExoMars заявил, что госкорпорация через несколько лет сможет провести марсианскую миссию самостоятельно.

3 марта Рогозин заявил о прекращении сотрудничества с Германским центром авиации и космонавтики (DLR) по проведению научных экспериментов на МКС в связи с санкциями Германии в отношении РФ. В "Роскосмосе" отметили, что российская программа данных экспериментов будет выполнена в полном объёме без участия германской стороны.