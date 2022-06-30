Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший 29 российских туристов, столкнулся с бетономешалкой и перевернулся в турецкой провинции Мугла на Эгейском побережье Турции, погибших и серьезно пострадавших в аварии нет, сообщает агентство IHA.

По его информации, авария произошла около 19:15 в четверг. Туристический автобус следовал с курорта Фетхие. В районе города Кейджегиз он столкнулся с бетономешалкой, выехавшей на перекресток, и перевернулся на бок. Свидетели происшествия сообщили о ДТП в экстренные службы.

"Жители города, а также прибывшие на место спасатели помогли туристам выбраться из перевернутого автобуса. В аварии никто не погиб и серьезно не пострадал, но некоторые туристы получили небольшие повреждения. Полиция ведет расследование инцидента", - уточняет агентство Dogan.