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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

На Бали упала с дороги в овраг машина с российскими туристами

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На острове Бали четверо российских туристов попали в ДТП: автомобиль, в котором они ехали, потерял управление на горной дороге и упал в овраг с высоты 25 метров. Все четверо россиян были доставлены в больницу, сообщают местные СМИ.

Авария произошла днем в понедельник. Автомобиль, в котором находились двое мужчин и две женщины, следовал из столицы Бали Денпасара на курорт Булеленг, за рулем был один из россиян.

По предварительной версии полиции Булеленга, причиной ДТП стал отказ тормозов.

Все четверо россиян получили травмы различной степени тяжести, в том числе переломы и порезы.

Бали Индонезия Булеленг
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