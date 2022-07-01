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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Турпоток из РФ в Турцию снизился вдвое в сравнении с прошлым годом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Туристический рынок Турции становится доступнее для россиян, но турпоток из России в настоящий момент в два раза ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко журналистам в пятницу.

"Турция восстанавливает свою емкость рынка для российских туристов, но, к сожалению, логистика позволяет сегодня, например, по сравнению с прошлым годом принимать половину от объема, который принимался в Турции от российских туристов в прошлом году", - сказал он.

Осауленко добавил, что в прошлые годы, сразу после восстановления логистических цепочек, россияне активно начинали путешествовать в Турцию.

"Буквально через месяц уже видели заполненные емкости воздушных судов", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России, что авиабилетов в Турцию не хватает всем желающим отдохнуть в этой стране, места на рейсах турецких перевозчиков практически раскуплены до середины лета. По оценкам ассоциации, если ситуация с перевозкой не изменится, Анталья за летний сезон примет около 2,9-3 млн российских туристов. Это на 45% меньше, чем в 2019 году и на 17% – чем в 2021 году.

Турция РФ
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