Россияне лидируют по числу сделок с турецкой недвижимостью

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Турции по итогам первых пяти месяцев 2022 года, сообщили в компании Kalinka Group.

"Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию", - заявил директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев.

Он уточнил, что россияне купили 3 962 объекта недвижимости в Турции - их доля среди иностранных покупателей недвижимости составила около 15%.

На втором месте среди иностранцев в Турции покупатели из Ирана с долей в 14%. Замыкает тройку Ирак с 12%. Доли покупателей из других стран оказались заметно меньше. Так, на четвертом месте расположился Казахстан, у которого 4%. Такие же доли у Афганистана, Германии, Украины и Йемена.

Всего иностранцы за отчетный период приобрели 27 048 объектов недвижимости в Турции. Доля иностранных покупателей в 2022 году увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и стала самой высокой за последние пять лет. Количество сделок с иностранцами в 2022 году увеличилось на 70% по сравнению с показателями прошлого года за этот период.