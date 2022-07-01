"Росатом" в этом году намерен завершить строительство Белорусской АЭС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" намерен завершить строительство Белорусской АЭС в Гродненской области в нынешнем году, сообщил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", - сказал Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Президент РФ отметил, что "особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия в высокотехнологичной сфере, где у нас уже есть много примеров успешной кооперации".

Он сообщил, что Россия и Белоруссия в качестве приоритетной совместной задачи "рассматривают запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление".

"Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране", - добавил Путин.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.