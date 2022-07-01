Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

"Росатом" в этом году намерен завершить строительство Белорусской АЭС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Росатом" намерен завершить строительство Белорусской АЭС в Гродненской области в нынешнем году, сообщил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"В текущем году "Росатом" планирует завершить сооружение Белорусской АЭС. А белорусские специалисты будут участвовать в строительстве "Роскосмосом" объектов космодрома "Восточный" в Амурской области", - сказал Путин в обращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии.

Президент РФ отметил, что "особое значение имеет дальнейшее расширение взаимодействия в высокотехнологичной сфере, где у нас уже есть много примеров успешной кооперации".

Он сообщил, что Россия и Белоруссия в качестве приоритетной совместной задачи "рассматривают запуск перспективных программ, нацеленных на промышленное и технологическое обновление".

"Россия также готова поддержать осуществление целого ряда белорусских инвестиционных проектов по созданию новых и модернизации действующих производств в республике и у нас в стране", - добавил Путин.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

БелАЭС Белоруссия Владимир Путин Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туроператор TUI выплатил Германии долг в 671 млн евро

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

Посол РФ в Болгарии обещала поставить вопрос о закрытии российской дипмиссии

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

"Лаборатория Касперского" выявила шпионивший за госорганами по всему миру вирус

Донецк получит российский телефонный код

Донецк получит российский телефонный код

В Софии не намерены менять позицию по дипломатам РФ, объявленным персонами нон грата

Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

Что случилось этой ночью: пятница, 1 июля

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Австралия ввела санкции еще против 16 граждан РФ

Яир Лапид возглавил правительство Израиля

Дипломатическое противостояние

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов

РФ пригрозила Болгарии закрытием посольств в случае высылки российских дипломатов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });