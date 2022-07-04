Евродепутат призвал ЕС сократить зависимость от России в атомной сфере

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Евросоюзу, который ввел санкции в отношении российского нефтегазового сектора, необходимо также уменьшить и зависимость от ядерного топлива и другой продукции "Росатома", считает эстонский евродепутат, заместитель главы комиссии Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт.

"Несмотря на то, что уже немало слов было сказано о необходимости сократить зависимость Запада от энергетических источников в России, сектор атомной энергетики до сих пор остается вне действия санкций", - говорится в письменном запросе Паэта и его коллег по Европарламенту комиссару ЕС по энергетике. Текст запроса приводит агентство BNS.

Среди атомных реакторов в странах ЕС насчитывается 18 таких, которые были построены по российским технологиям и на сегодня полностью зависят от поставок атомного топлива из России. Они расположены в пяти странах ЕС и их суммарная мощность составляет 11% совокупной мощности атомных реакторов в ЕС.

Паэт считает, что эту зависимость больше нельзя игнорировать, учитывая события на Украине, угрозу европейской безопасности и ее влияние на цены на энергию. "Сейчас самое время как можно скорее найти альтернативные решения этой ситуации", - призвал депутат.