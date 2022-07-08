В МИД РФ заявили, что Россия не обсуждает с Канадой аспекты санкций

Так он ответил на вопрос о том, ведет ли страна диалог с канадской стороной по возвращению турбины для "Северного потока"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Москва не обсуждает с Оттавой введенные этой страной односторонние рестрикции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольны", - сказал Рябков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о том, ведется ли диалог с Канадой по возвращению турбины для "Северного потока".

Он отметил, что не хотел бы комментировать "спор хозяйствующих субъектов в лице германского оператора и какой-то сервисной компании из Канады".

"Если изделие вернется, значит, оно будет использовано. Если не вернется, будем исходить из того, что беспредел становится в прямом смысле этого слова действием, не имеющим никаких пределов. Люди, которые этим занимаются, ослеплены ненавистью к России, они ищут любые способы осложнить наши условия экономического развития, наши перспективы, но у них ничего не получится", - добавил замминистра.

Ранее в июне "Газпром" сообщил, что был вынужден снизить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов. Компания Siemens Energy утверждает, что не может забрать оборудование из Канады из-за санкций против России.

Между тем с 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены для планового ремонта.

Накануне вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал правительство Канады вернуть турбину для газопровода "Северный поток".