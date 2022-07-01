Bloomberg узнал, что новые санкции ЕС коснутся правил транзита в Калининград

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций ЕС против РФ, над которым в Брюсселе идет работа, будет включать корректировку правил транзита российских товаров через Литву в Калининград, сообщило агентство Bloomberg.

"Новый пакет... будет охватывать исправления ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград", - процитировало агентство своих анонимных собеседников в ЕС.

"Литва вводит ограничения в соответствии с санкциями, согласованными всем блоком, но люди, а также подавляющее большинство товаров продолжают свободно перемещаться между двумя частями России", - говорится в сообщении.

Тем не менее, в июле должен вступить в силу запрет ЕС на другие российские товары, и Еврокомиссия стремилась согласовать новые правила с Вильнюсом до этого на фоне опасений, что его противостояние с Москвой может обостриться.

С 18 июня Литва постепенно начала исключать из грузового транзита в Калининградскую область товары из санкционного пакета ЕС, что привело к обострению отношений между Вильнюсом и Москвой. Россия заявила о готовности ввести ответные санкции против Литвы.