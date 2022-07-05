Калининградский губернатор допустил отмену ограничений транзита до конца недели

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сигналы из Евросоюза свидетельствуют, что ограничения на грузовой транзит в Калининградскую область могут быть сняты на этой неделе, заявил телеканалу "Россия 24" губернатор региона Антон Алиханов.

"Мы надеемся, что европейцы примут решение об отмене ограничений в ближайшее время. Сигналы об этом поступают по различным каналам, что на этой неделе такое решение они должны принять", - сказал он.

После вступления в силу санкций Евросоюза Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область России, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.