МВД Узбекистана заявило о пресечении незаконной демонстрации в Каракалпакстане

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Каракалпакстане на северо-западе Узбекистана были задействованы силы правоохранительных органов для пресечения незаконной демонстрации, сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении МВД говорится, что граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукус, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию. Отмечается, что сделано это было "в результате неправильного толкования конституционных реформ, проводимых в республике".

По данным пресс-службы МВД, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, на территории рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

В настоящее время общественный порядок восстановлен.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" 25 июня был опубликован в парламентских изданиях для всенародного обсуждения.

В соответствии с решением парламента, обсуждение проекта продлится до 5 июля, затем законопроект вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.