Власти Узбекистана заподозрили внешнее вмешательство в протесты в Каракалпакстане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Республике Каракалпакстан (автономия на северо-западе Узбекистана) правоохранительные органы задержали группу организаторов массовых акций, они обвиняются в попытке захватить органы власти региона. Это следует из совместного заявления парламента, правительства и МВД Каракалпакстана.

Сообщается, что "преступная группа лиц организовала противозаконные действия, с целью захвата органов государственного управления Каракалпакстана".

У властей республики "вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных выбросов и искажения происходящих событий".

В пятницу, 1 июля, незаконная демонстрация прошла в Нукусе (столица Каракалпакстана) из-за вносимых поправок в Конституцию страны.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан" был опубликован 25 июня в парламентских изданиях для всенародного обсуждения.

В соответствии с решением парламента, обсуждение проекта продлится до 5 июля, затем его вынесут на референдум. Проект закона предусматривает более 200 изменений в 64 статьи Конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, о запрете выдачи гражданина страны иностранному государству.