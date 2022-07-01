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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Президент Болгарии поручил главе Минфина Василеву сформировать правительство

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев передал министру финансов Асену Василеву мандат на формирование нового правительства после того, как парламент выразил недоверие премьеру Кирилу Петкову, сообщает агентство Associated Press.

Василев - член партии "Продолжаем перемены", основанной им вместе с Петковым в 2022 году. У Василева теперь есть неделя для того, чтобы попытаться сформировать новое правительство страны. Он должен будет передать свой вариант списка кандидатов в министры на утверждение президенту, затем по этим кандидатурам проголосует парламент.

Перед передачей мандата Радев заявил Василеву, что Болгария переживает "политический, экономический и социальный кризисы". "Я жду, что адекватные решения и защита национальных интересов построят свободную, демократическую и процветающую Болгарию", - приводит агентство слова президента.

Петков не выдержал голосование о доверии в парламенте 22 июня, проведенное по требованию крупнейшей оппозиционной партии ГЕРБ. По итогам голосования, которое приводит телевидение, 123 депутата высказались "против" нынешнего кабинета, "за" проголосовали 116, при отсутствии воздержавшихся. В этой партии Петкова обвинили в том, что он не смог справиться с растущей инфляцией, и раскритиковали его финансовую политику.

За время, проведенное у власти, Петков придерживался пронатовской повестки. В феврале этого года он потребовал увольнения министра обороны Стефана Янева за то, что он недостаточно жестко высказывался относительно спецоперации РФ на территории Украины. Янев покинул пост 1 марта.

28 июня власти Болгарии объявили, что страну должны покинуть в общей сложности 70 дипломатических и административно-технических сотрудников посольства России и других российских загранучреждений на территории страны.

Болгария Асен Василев
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