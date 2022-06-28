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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Болгария решила выслать почти половину сотрудников российской дипмиссии

Болгария решила выслать почти половину сотрудников российской дипмиссии
Посольство РФ в Софии
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Болгария объявит персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии в Софии, сообщает во вторник болгарский портал "Дневник" со ссылкой на премьер-министра Кирилла Петкова.

Петков добавил, что "мы ожидаем, что в воскресенье самолет с занятыми 70 местами вернется в Москву". Он утверждает также, что "их дипломатическая роль была прикрытием".

По информации портала, в российском посольстве в Софии работает около 150 дипломатических сотрудников, таким образом это решение означает сокращение штата вдвое.

Также портал отмечает, что "неизбежный ответ Москвы, вероятно, не будет соразмерным по количеству, но вполне может привести к фактическому параличу и закрытию нашего посольства в России".

Болгария Кирилл Петков
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