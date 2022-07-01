Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Оборонное ведомство США объявило о выделении очередного пакета военной помощи для Украины, сообщают в пятницу американские СМИ.

По их данным, речь идет о поставках вооружений на $820 млн, в частности, о боеприпасах для РСЗО HIMARS, 150 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, четырех РЛС контрбатарейной борьбы, двух ЗРК NASAMS.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о скором выделении этого пакета помощи.